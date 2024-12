Jiujitsu, Pietro Ferrero porta a Vercelli la Coppa Italia

Venerdi 29, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2024 si è svolta a Genova al Paladiamante la Coppa Italia di Jiujitsu 2024. Ultima competizione 2024 per il ranking nazionale, richiama un gran numero di società sportive e di atleti da tutta Italia anche per il contemporaneo svolgimento del Criterium, la gara parallela per i minori di 14 anni.

In questa occasione Pietro Ferrero torna alle gare in Fijlkamdopo il 17° posto all' esordio ai mondiali di ottobre a Creta, appena maggiorenne, cercando di raccogliere punti per la prossima partecipazione ai mondiali 2025 in Thailandia.

L'atleta del Pro Vercelli BJJ gareggia domenica 1 dicembre in condizioni non ottimali avendo lottato anche il giorno precedente al Milano Challenge dell'Unione Italiana Jiujitsu ed essendosi fermato al 3° posto per una leva al piede subita. Pietro partecipa alla Coppa Italia nella categoria adulti -77 kg open a tutte le cinture e conquista la posizione più alta del podio con due ottimi ko nelle finali con girone all'italiana, uno per leva al braccio e uno per “mata leao” al piede, una leva in torsione alla caviglia.

Alla Pro Vercelli Bjj con il maestro Roberto Lai si continuerà a avorare per migliorare tecnicamente nella lotta e nella strategia di gara per gli appuntamenti ufficiali del 2025 già previsti numerosi, a partire dall'evento JJIF Genoa Open, gara con partecipazione di atleti da tutto il mondo valida per il ranking mondiale, inserito nella cornice dei campionati europei di Judo 2025, a fine gennaio.