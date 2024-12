Parità tra Pro Patria e Pro Vercelli al 45'

Pro Patria – Pro Vercelli

Primo tempo

Fallo su Coppola, punizione, batte Iotti dai 35 metri, palla molto alta.

Dopo 21 minuti di assenza totale di azioni gol, ecco un lampo della Pro Vercelli: cross di Contaldo dalla destra, gran rovesciata di Comi, palla di poco sul fondo. E Comi di dispera...

Ancora Comi alla mezz'ora: Iotti disegna un cross per la testa di Comi, l'attaccante risponde presente, ma Rovida (con l'aiuto di un difensore che allontana) è pronto ed evitare la capitolazione. Seconda occasione gol per i Bianchi, nessuna per i padroni di casa. Buono il filtro del centrocampo.

Al 40', colpo di testa di Curatolo, deviato in corner. Prima azione offensiva dei padroni di casa.

Mezzo papocchio tra Pino e Rizzo, punizione regalata alla Pro Patria, nulla di fatto.

Allo scadere, tiro di Pitou, fuori. Due occasioni per parte.

0 a 0 alla fine del primo tempo.

Secondo tempo

Formazioni:

Pro Patria: Rovida; Cavalli, Alcibiade (Reggiori dal 39'), Bashi; Somma, Piran, Palazzi, Ferri; Pitou, Toci, Curatolo. A disp. Pratelli, Gadda, Reggiori, Mehic, Nicco, Renault, Ferrario, Miculi, Vaglica, Terrani, Mallamo. All. Colombo.

Pro Vercelli: Rizzo; Clemente, Marchetti, De Marino; Iezzi, Iotti, Louati, Contaldo, Pino; Coppola, Comi. A disp. Passador, Lancellotti, Biagetti, Bunino, Emmanuello, Gheza, Cugnata, Sbraga, Rutigliano, Casazza, Condello, Schenetti, Sow, Anton, Serpe. All. Banchini.

Arbitro Matteo Canci di Cararra

Ammoniti: