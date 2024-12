«Via Ponti angolo corso Libertà: i cassonetti sono da spostare»

Faisa Cisal segreteria provinciale di Biella e Vercelli segnala che è da troppo tempo che la giunta precedente e l’attuale del comune di Vercelli, unitamente alla società che si occupa della RSU continua ad ignorare e a non prendere provvedimenti circa lo spostamento dei bidoni per la raccolta differenziata che ancora ad oggi, nonostante diverse segnalazioni inoltrate da più parti, insistono su via Fratelli Ponti angolo corso Libertà, dove transita anche la linea urbana 804.

Il posizionamento di quei bidoni, come più volte segnalato, condizionano, e non poco, la sicurezza stradale sia per gli operatori conducenti dei bus sia, soprattutto, per i pedoni che transitano per quelle vie. Più volte gli autisti hanno rischiato di urtare i bidoni in questione dovendo allargarsi per svoltare su via fratelli ponti al fine di scansare i pedoni che sbucano alla cieca, in senso contrario, provenendo da quella strada.

Non capiamo cosa stia impedendo alle parti coinvolte di intervenire e non vorremmo che ciò avvenisse, come spesso purtroppo succede, quando si dovesse verificare un incidente dalle conseguenze irreparabili.

La scrivente, a tal proposito, ritiene non più prorogabile un provvedimento urgente, definitivo e risolutivo della problematica rinnovando la propria disponibilità ad un costruttivo confronto fra le parti, qualora si ritenesse necessario.