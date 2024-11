Torna il “Bicciolano d'oro canzone" e raccoglie fondi per la Pediatria

Ritorna dopo quattro anni di pausa il “Bicciolano d’oro canzone”, concorso canoro, organizzato dal Comitato Manifestazioni Vercellesi e sostenuto dal Comune di Vercelli, riservato a solisti e gruppi non professionisti. Giunto quest’anno alla 23ª edizione, è nato nel 1997 da un’idea di Cesare Losa, allora presidente del Comitato, e di Lola Spigolon, che ne ha curato l’organizzazione fino al 2019, anno dopo il quale tutto si è fermato a causa della pandemia.

«Adesso – afferma Lola Spigolon – ci è sembrato giusto riprendere questa manifestazione che era diventata uno degli appuntamenti più attesi dell’estate vercellese, e lo abbiamo fatto, io, Isabella Ristagno, il presidente Stefano Roncaglia e gli altri amici del Comitato, anche per una sorta di debito sentimentale e di riconoscenza nei confronti di Cesare Losa, che ha sempre sostenuto con forza e convinzione questa bella iniziativa».

Quest’anno, dunque, il Concorso riparte; lo farà con un’unica serata, il 29 novembre, al Teatro Civico, già in alcune passate edizioni palcoscenico del Concorso oltre alla primissima location di piazza Zumaglini e a quelle di Parco Kennedy e di piazza Cavour, quando la serata precedeva quella che avrebbe poi ospitato la consegna del premio “Bicciolano d’oro” o, in alcune edizioni, avrebbe ospitato entrambe le manifestazioni.

«Rimettere in moto la macchina organizzativa non è stato semplice – dice ancora Lola Spigolon - ed è anche questo il motivo per il quale non ci sono state fasi eliminatorie; ci saranno 11 concorrenti in gara, suddivisi in due categorie: “Junior”, dai 10 ai 16 anni e “Senior”, oltre i 17 anni. I cantanti in gara sono solisti e canteranno su basi registrate proponendo cover e, in due casi, brani inediti; è nostra intenzione tornare a crescere aprendo il concorso anche alle esibizioni dal vivo, sicuramente anche di gruppi musicali».

Durante la serata, i concorrenti canteranno alternandosi all’esibizione, non in concorso, di cinque scuole: Associazione Amici della Musica “C. Soliva” di Casale, Istituto comprensivo Gaudenzio Ferrari di Vercelli, Scuola Santa Giovanna Antida di Vercelli, Liceo Scientifico A. Avogadro di Vercelli e Istituzione scuola civica F.A. Vallotti. A fine serata, prima della proclamazione dei vincitori da parte di un giuria composta da nomi di spicco del panorama musicale e dello spettacolo vercellesi e non, ci sarà anche un’esibizione curata da The Black Swan Dance School di Vercelli.

Oltre ai premi assegnati ai primi tre classificati di ogni categoria, ad impreziosire questa edizione del concorso canoro ci sarà anche un premio speciale offerto da Emanuela Bongiorni, editrice musicale, cantante, performer

e fondatrice dell’etichetta Ebim Records, che tra tutti i partecipanti sceglierà chi premiare con una borsa di studio per un percorso in Ebim Academy finalizzato alla partecipazione a provini e casting.

A condurre la serata sarà come sempre Lola Spigolon, affiancata questa volta da Claudio Cagnoni, prossimo Bicciolano, giornalista e musicista egli stesso.

E’ doveroso un ringraziamento al Comune di Vercelli, che ha patrocinato l’iniziativa, al Gruppo Nuova Sa.Car. di Angelo Santarella e a Dosio Music, che ha curato l’allestimento audio e luci.

La serata inizierà alle 21 ed è ad ingresso libero, con la possibilità di fare un’offerta, graditissima; il risultato della generosità del pubblico sarà poi devoluto al reparto di Pediatria dell’ospedale S. Andrea di Vercelli per le necessità più immediate tra le quali, come era stato anticipato la scorsa estate, anche la ritinteggiatura dell’ala destra del reparto.