Mammografie ed ecografie mammarie, esami straordinari sabato

Sabato 30 novembre, dalle 9 alle 17, è prevista una nuova apertura straordinaria della Radiodiagnostica per effettuare mammografie ed ecografie mammarie, con accesso su prenotazione tramite Cup, app Cup o portale salutepiemonte.it

Le prestazioni di Radiologia senologica andranno così ad aggiungersi a quelle già prenotate per la Risonanza magnetica. Infatti dopo le aperture straordinarie sperimentali dello scorso mese di settembre, che avevano riscosso un buon livello di adesione, la Radiologia ha proposto numerose altre aperture del servizio di Risonanza magnetica al venerdì sera e al sabato.

Quella di sabato 30 novembre sugli esami mammografici è una nuova iniziativa promossa dalla Direzione Generale dell'Asl e dalla struttura Radiodiagnostica diretta da Alessandro Stecco per l'abbattimento delle liste d'attesa e rivolta, in particolare, alla prevenzione e alla diagnostica per la popolazione femminile. Iniziativa che si aggiunge a quelle avviate negli ultimi mesi, come l'attività di screening mammografico di secondo livello e biopsie anche alla Radiologia dell'ospedale di Borgosesia per l'utenza valsesiana e lo screening di terzo livello con la risonanza magnetica mammaria.

Anche nella giornata di sabato 30 è necessaria l’impegnativa del medico curante ed effettuare la prenotazione tramite i seguenti canali: telefonicamente al Cup unico regionale al numero verde 800-000500 dalle 8 alle 20 da lunedì a domenica; online sul portale Salute Piemonte; attraverso l’app CUP Piemonte scaricabile da Google Play Store (per i dispositivi Android) e da Apple Store (per i dispositivi iOS). Infine è possibile recarsi di persona nei Cup dell’Asl