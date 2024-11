Le luci di Natale si accendono su Vercelli

Si accendono le luci, in senso metaforico e reale, sul Natale vercellese. A partire dalle 18 di sabato, 37 vie del centro e della periferia di Vercelli - dall'Isola ai Cappuccini - si illumineranno grazie all'impegno che, ogni anno, i commercianti mettono nel rendere più viva la città. Sono in 340 ad aver deciso di autotassarsi per accedere le luminarie che accompagneranno i vercellesi fino al 2025.

In contemporanea, dal pomeriggio di sabato, entrerà in funzione la pista di pattinaggio che, quest'anno, si sposta in piazza Antico Ospedale.

A presentare l'elenco delle iniziative che animeranno il periodo natalizio sono il sindaco, Roberto Scheda, il vice Mimmo Sabatino, il presidente Ascom, Angelo Santarella, Germana Fiorentino (Confesercenti), Paolo Echino (Atena Iren), Roberta Tricerri (direttrice delle Scuole Cristiane), Fulvio Bertoglio (Polymnia Arts), Roberta Martini (La Stampa) e il comandante dei Vigili del Fuoco, Claudio Giacalone, insieme a Elisabetta Galante, per il Comitato Manifestazioni e a Carlo Petruzziello per il Comitato Carnevalesco del Rione Cappuccini.

Il programma si articola su un variegato ciclo di appuntamenti che comprende spettacoli teatrali, concerti, musica sacra, occasioni di intrattenimento per tutti.

Dopo l'accensione delle luci, domenica 1 dicembre alle 17,30 è in programma, sempre in piazza Cavour, uno spettacolo di luci dal titolo "Cavalli luminosi"; il 4 dicembre in Piazza de' Pesci, è invece prevista l'inaugurazione dell'"Albero di tutti" offerto ogni anno da Fondazione Marazzato. Dal 7 e fino al 22 mercati straordinari in centro: il sabato viene dato spazio a prodotti tematici, la domenica ai mercati di abbigliamento e oggettistica varia. A rallegrare le giornate saranno le esibizioni della band itinerante "A-T Pic Ensemble" mentre, in via Nigra, tornano le attività di animazione per i bambini e il trenino lillipuziano (con capolinea in corso Libertà, angolo via Vittorio Veneto) tornerà a girare per la città. Per tutte le festività alla Biblioteca dei Ragazzi e Ludoteca di via Galileo Ferraris attività per i bambini.

Dal 6 dicembre al 7 gennaio nella chiesa di Sant'Anna, mostra "Il presepe nel mondo" curata dal Comitato Manifestazioni Vercellesi.

Il cartellone degli spettacoli comprende l'11 dicembre alle 21 al Civico "Harlem Gospel Choir"; il 13 alle 21 spettacolo di cabaret promosso da Atena Luce Gas e Servizi con Giovanni Cacioppo e "Ho scagliato la prima pietra"; il 21 tradizionale concerto della Vercelli Jazz Filarmonica; il 31 alle 18,30 concerto di San Silvestro della Camerata Ducale e infine il 6 gennaio concerto lirico dell'Epifania a cura dell'associazione Croma.

A questi appuntamenti si aggiungono il concerto del Coro Quinta Vox, alle 18 di domenica 15 dicembre in Sant'Anna e il concerto del 16 in Sant'Andrea di Polimnia Arts che eseguirà "Petite messe solennelle". Il 21 dicembre, inoltre tradizionale appuntamento con il presepe vivente delle Scuole Cristiane che, dalle 17, porteranno in scena la Natività in piazza Cavour.

La chiusura degli eventi è affidata, dal 4 al 6 gennaio alla “Fabbrica di Cioccolato" in piazza Cavour e alla tradizionale discesa delle Befana dalla Torre dell'Angelo a cura del comando dei Vigili del Fuoco

Tanti momenti di festa da vivere in strada, con la possibilità di godersi Vercelli, le vetrine e le offerte dei commercianti, ma anche i molti momenti di intrattenimento offerti per il periodo più magico dell'anno.

Grande curiosità, in particolare, c'è per l’allestimento del grande albero di Natale in piazza Cavour: un’installazione offerta da Atena Iren, alta 13 metri, e a basso consumo energetico, grazie a un impianto di illuminazione a led.

A partire da sabato, tutti i weekend fino a Natale, alle 18, sotto l’albero Atena Luce Gas e Servizi organizzerà l’incontro con Babbo Natale, a cui tutti i bambini e le bambine potranno raccontare i desideri espressi nella tradizionale letterina. Ad accompagnare l’appuntamento la cioccolata calda, offerta a tutti coloro che parteciperanno.