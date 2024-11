L'Amatori stacca il pass per la fase successiva di Coppa Italia

24 Novembre 2024 - Coppa Italia Serie B HP 2024/2025 - 8 a giornata

Azzurra Novara - H.C. Amatori Vercelli: 3 - 6

Azzura Novara: Spina, Silvestri, Fortina S., Ranza, Montalbetti, Filidoro (C), Battistela G., Fortina

M. Trombretta. Allenatore: Battistella C.

Amatori Vercelli: Errico, Vercellotti, Tarsia, Tataranni, Bernabè, Francazio, Gori, Romero,

Bergamin, Chiavaro. Allenatore: Lodigiani.

Reti: nel p.t. -9’13’’ -8’42’’Gori (V); nel s.t. -24’07’’ -20’07’’ Bergamin (V), -14’25’’ -4’51’’ -

3’58’’ Battistella (N), -5’24’’ Tataranni (V), - 5’15’’ Gori (V).

Arbitro: Giombetti.

Al termine dell’ottava giornata di Coppa Italia di serie B di hockey pista, con due giornate di anticipo l’Amatori stacca il pass per la fase successiva della competizione. Centrando così il primo obiettivo della stagione.

I due concentramenti di Semifinale si giocheranno sabato 19 e domenica 20 dicembre 2024. Luogo ancora da stabile. Per questo motivo il presidente della squadra vercellese Salvatore Tarsia è al lavoro con i dirigenti per portare il concentramento Nord con le prime classificate dei giorni: A, B, C D al Pala Pregnolato.

«E’ stata una partita ben preparata, i ragazzi sono scesi in campo ben grintosi e volenterosi, dall’altra parte abbiamo avuto una squadra anche loro ben preparata. Dal nostro canto ci siamo ben comportati mettendo giù il primo mattoncino di quello che è il nostro primo obiettivo stagionale» ha commentato al termine del match, il tecnico della squadra vercellese Giuseppe Farinola, chiamato pochi minuti prima dell’inizio della sfida a rivedere il quintetto iniziale con Ariel Romero ancora dolorante ad una spalla dopo un colpo accusato in uno scontro di gioco qualche settimana fa.

Tutte le squadre che fin qui hanno affrontano l’Amatori hanno dimostrato di scendere in pista con la grinta e la “cattiveria” delle partite migliori, e anche l’Azzurra in questo derby lo ha confermato.

Due sole le reti di vantaggio per i giallo verdi al termine della prima frazione di gioco con Gori in grande spolvero, autore di 3 delle 6 reti finali.

Dopo soli 5 minuti di gioco, la prima occasione per i vercellesi di andare in vantaggio: rigore, tiro di Tataranni respinto da Spina, bravo poi a chiudere lo specchio della porta anche sulla successiva respinta. Il bomber vercellese, leader della classifica dei cannonieri di questa competizione, non è comunque mancato all’appuntamento con il goal, mettendo a segno nella ripresa la 5a rete vercelese.

All’inizio della seconda frazione di gioco, l’Amatori ha poi provato a chiudere subito la contesa, con Gori e Bergamin; mentre l’Azzurra dimostrandosi squadra coriacea, ha cercato di restare in partita trovando la prima rete con Gianluca Battistella dal dischetto.

Dopo le altre due reti vercellesi di Tataranni e Gori, quando il risultato sembrava definito, sempre il numero 21 del Novara ha saputo colpire realizzando una doppietta nel giro di un minuto. Situazione questa che il tecnico vercellese dovrà analizzare in vista dei match più difficili.

«Adesso ci prepareremo al meglio per affrontare il turno successivo contro la vincente del girone b» ha concluso Farinola.