L'amministrazione Scheda vuole tornare all'uso dei pesticidi che danneggiano la nostra salute?

La pagina de La Stampa che, nel 20165, annunciava la mozione per l'interruzione dei pesticidi in territorio comunale

Uso dei pesticidi in città, si ouò? Si vuole farlo? In proposito una interrogazione del Gruppo del Partito Democratico e del Gruppo Lista Civica Gabriele Bagnasco Sindaco.

La premessa è questa: il 25 Febbraio 2016 il Consiglio Comunale ha votato all’unanimità la mozione n. 11843 ad oggetto: “Regolazione e controllo dell’uso dei pesticidi in agricoltura”, che invitava l’Amministrazione a vietare l’utilizzo di prodotti fitosanitari nell’ambito cittadino; pertanto l’Amministrazione Forte nel 2016 ha avviato un percorso, difficile e complesso, che ha portato all’abolizione dell’utilizzo di prodotti fitosanitari convenzionali per il trattamento del verde urban

Sta di fatto che recenti interviste del Sindaco e dell’Assessore competente hanno paventato la possibilità di tornare indietro sulle modalità di gestione del verde e reintrodurre quei prodotti che dal 2016 non sono stati utilizzati

Eppure, aale indicazione non è contenuta all’interno delle linee programmatiche di mandato e non è stata presentata all’interno del programma elettorale del Sindaco.

Considerato che la qualità dell’aria è già uno dei principali problemi del nostro territorio; e che Vercelli è al 59° posto a livello italiano, fra i capoluoghi classificati con un'aria di qualità insufficiente (rapporto Ecosistema 2023 di Legambiente ). La reintroduzione dei prodotti fitosanitari attualmente vietati sul territorio comunale significherebbe aggiungere un ulteriore fattore di rischio per la salute dei cittadini, che andrebbe a sommarsi al già cattivo stato della qualità dell’aria e abbandonare la strada intrapresa nella gestione del verde rappresenterebbe un passo indietro, a scapito della salute e dell’ambiente, figlio dell’incapacità di individuare soluzioni innovative e adeguate ai problemi della città; ricordiamo inoltre che il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari impone molte limitazioni all’utilizzo di tali prodotti in ambito urbano

Insomma, Pd e Gruppo Bagnasco chedono se l’Amministrazione intenda tornare ad utilizzare prodotti fitosanitari tradizionali nella città di Vercelli.