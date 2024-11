Comunità energetiche sul territorio: dalle parole ai fatti

Venerdì 8 novembre, Energia Plurale ha ospitato il primo dei due incontri dedicati al tema delle Comunità Energetiche. L’evento, ideato da Cooperativa Sociale 181 e Caritas eusebiana e organizzato da Publycom, ha raccolto un pubblico attento, desideroso di approfondire un argomento sempre più centrale nelle discussioni sul futuro energetico e sociale del nostro territorio. La conferenza è stata una prima occasione preziosa per scoprire che cosa sono le Comunità Energetiche, come funzionano e quali benefici possono portare ai singoli cittadini e alle comunità nel loro complesso.

Le Comunità Energetiche non sono soltanto un modo per “tagliare le bollette”, ma una vera e propria rivoluzione culturale, capace di promuovere una nuova idea di democrazia partecipativa e di giustizia sociale. L’evento ha rappresentato un momento importante per il territorio, non solo per l’approfondimento di un tema cruciale, ma anche per l’atmosfera di condivisione e confronto che si è creata tra relatori e pubblico. Il prossimo appuntamento, fissato per venerdì 22 novembre, sarà un’occasione per proseguire questo dialogo e scoprire nuove prospettive sul ruolo delle Comunità Energetiche nel processo di transizione ecologica. Partecipare significa non solo informarsi, ma anche abbracciare un nuovo modo di essere cittadini responsabili. Le Comunità Energetiche non funzionano senza il contributo attivo di coloro che scelgono di farne parte, e la consapevolezza è il primo passo per agire: comprendere che condivisione e cooperazione possono essere strumenti concreti per migliorare il proprio quotidiano e quello della comunità. Chi aderisce a una Comunità Energetica non solo risparmia sui costi energetici, ma diventa parte di un sistema in cui ogni singola azione contribuisce a un benessere collettivo; la possibilità di condividere energia pulita, di risparmiare risorse e di investire in un futuro più sostenibile per i nostri figli e per il nostro territorio Vercellese.

Energia Plurale invita tutti a non perdere questa nuova occasione di confronto e crescita. Partecipare significa essere protagonisti del cambiamento, scoprire soluzioni innovative e rendere il territorio più forte e resiliente di fronte alle sfide del futuro. Perché il futuro, come le Comunità Energetiche, si costruisce insieme, passo dopo passo, con il contributo di ciascuno. Ancora una volta, l’incontro si terrà a Vercelli presso lo Spazio GioIn dalle ore 18, con ingresso libero fino ad esaurimento posti. I relatori, tra cui Carlo Greco, direttore Caritas Eusebiana, Andrea Pistono, Presidente Centro Territoriale per il Volontariato ETS, Christian Orecchia, Referente Autorizzazioni Gruppo Marazzato, e Pier Gariglio, Direttore CER Territoriale Seiva.pro, offriranno un quadro esaustivo, affrontando il tema da diverse prospettive.

Come di consueto, a tutti i partecipanti alla conferenza sarà omaggiata la nuova bag realizzata per il mese di novembre dal Laboratorio Brein di Diapsi odv, che conterrà omaggi promozionali.