Incidente sulla A4: intervengono i Vigili del Fuoco

Incidente, nel pomeriggio di domenica 17 novembre, sull’autostrada A4 in direzione Milano, al km 72,7, nel comune di Biandrate. Due le vetture coinvolte in un tamponamento, avvenuto poco dopo le 15: per i soccorsi è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli, insieme a quella volontaria di Santhià.