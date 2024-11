Tie break fatale per la S2M

Sconfitta di misura per la S2M in serie D.

Opposte alle imbattute Tollegno, le bicciolane hanno giocato una partita super, dove tutte le giocatrici schierate in campo hanno risposto in modo egregio dimostrando una pallavolo veramente bella.

Calcolando che in campo sono state schierate stabilmente tre atlete Under 18 e una Under 19, i tecnici Gherardi e Vigliani e la società, pur con la sconfitta, si possono dichiarare soddisfatti.

Addirittura, visto la tendenza della gara, la S2M poteva tranquillamente ottenere la vittoria da tre punti, ma purtroppo delle pessime decisioni arbitrare a proprio sfavore, hanno privato nel primo set perso 25-23, ma soprattutto nel quarto periodo, le vercellesi di una vittoria almeno per 3-1.

Un vero peccato per Avilia e compagne, che sicuramente meritavano il successo, che poteva essere tale con una direzione di gara molto più accorta.

Il prossimo incontro per la S2M è previsto in casa alla Bertinetti alle ore 18, contro la Pallavolo Settimo. Un incontro da vincere assolutamente.

TOLLEGNO - S2M VOLLEY VERCELLI 3-2 (25/23-21/25-20/25-25/21-15/10)

S2M VOLLEY VERCELLI Avilia (18), Bertolone (5), Caricati, Comello, Fenoglio, Ippolito (18), Lecca (L2), Lupo Laura, Lupo Greta, Mosso (L1), Vattimo (1), Vercellone(10), Vercelli, Viazzo (19).

ALL: Gherardi, Vigliani