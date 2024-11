Cannavaro: «Assenze importanti, ma ho fiducia nella rosa della squadra»

Trasferta dal coefficiente di rischio elevatissimo per la Pro Vercelli che, domani alle 15, affronterà al "Menti" il Vicenza, al momento l'unica formazione in grado di contrastare lo strapotere del Padova. Mister Paolo Cannavaro non si nasconde le difficoltà del match contro il "Lane": "Penso che assieme ai patavini, il Vicenza faccia un altro tipo di campionato. E' una squadra che, in caso di promozione in B, non necessiterebbe di troppi ritocchi per essere competitiva anche in cadetteria. Hanno veramente tutto per fare una grande stagione: società, pubblico e squadra".

Quindi è il classico match dall'esito scontato?

"Nel calcio non esistono squadre imbattibili. Certo per fare risultato contro il Vicenza occorre una partita perfetta. Abbiamo studiato i tantissimi pregi che hanno i biancorossi ma anche qualche piccola incrinatura nella quale proveremo a inserirci per metterli in difficoltà. E' quanto studiato in settimana".

Una squadra giovane come la Pro, potrebbe risentire un po' dell'ambiente che troverà al "Menti"?

"Credo che il fatto di calarsi in una realtà "di serie B" sia, di per sé, uno stimolo per i giocatori: tutti cercheranno di fare bella figura e mettersi in mostra contro una "corazzata" ancora di più di quanto non fatto già nelle altre sfide. E' una di quelle partite che si preparano da sole".

Anche contro l'Alcione, pur vincendo, il "problema del gol" non è stato del tutto risolto...

"Certamente non solo contento di questa situazione, ma nemmeno allarmato perché di azioni pericolose ne costruiamo: certo manca il guizzo finale. Mentre Comi sta facendo la propria parte, per ora, sono mancati a livello realizzativo, non certo d'impegno e prestazione, i gol di altri giocatori non solo dell'attacco ma anche degli altri reparti".

Oltre alla forza degli avversari, la Pro a Vicenza avrà qualche assenza pesante?

"Mancheranno sicuramente Clemente, squalificato e Carosso per il quale, come temevamo, si profila un lungo stop. A questi si aggiungono gli infortuni di Dell'Aquila e Comi che ha nuovamente dolore per la botta al costato rimediata prima della trasferta contro la Virtus Verona. Avrei voluto avere tutti a disposizione, ma credo nella bontà della mia rosa e delle possibilità, comunque, di disputare una buona gara".

Firmerebbe per un pareggio?

"Il pronostico è tutto dalla parte del Vicenza, ma si parte dallo 0-0 e vediamo come si svilupperà la partita. Dovremo essere "squadra a 360" sacrificandosi l'uno per l'altro".