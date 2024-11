Concerto al Civico: 4mila euro da destinare alla solidarietà

Ha permesso di raccogliere quasi 4mila euro la serata musicale benefica organizzata al Teatro Civico dalla Fondazione Crv lo scorso 25 ottobre.

«Un segnale importante di civiltà e partecipazione, proprio quello che ci aspettavamo da una comunità che non dimentica le fasce più deboli e i volontari che operano ogni giorno nel campo assistenziale ed educativo affinché tutti i cittadini possano avere accesso alle stesse opportunità», dice il presidente Aldo Casalini, commentando l'esito del concerto benefico che ha avuto per protagonista la band dei Farin-a Dal Nos Sac: piacevole musica in sala e distribuzione dell'ultimo cd con relative offerte destinate a sostenere la sezione locale della Croce Rossa, l'Associazione Sportiva 'Rosa Blu' e la Casa dei Bambini.

Quasi 4000 euro il risultato finale, una cifra importante, fin da subito destinata a nuovi progetti e inevitabili spese di gestione. Conclude il presidente: «A nome della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito con la loro presenza alla riuscita dell'iniziativa: siamo sicuri che la loro generosità sia stata ben ripagata da una serata piena di musica e belle intenzioni. Un grazie, infine, al Comune di Vercelli per la concessione del Teatro Civico, al gruppo Farin-a Dal Nos Sac che ha offerto la propria disponibilità, al conduttore Bruno Casalino e agli organi di stampa».