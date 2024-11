Lega addio, trenta amministratori valsesiani aderiscono a Forza Italia

Forza Italia cresce in Piemonte: 30 amministratori valsesiani aderiscono al partito. L'ufficializzazione è avvenuta nel corso di un incontro a Borgosesia, alla presenza dei vertici regionali di Forza Italia.

Tra i neo ingressi del partito ci sono Francesco Pietrasanta, sindaco di Quarona e presidente dell’Unione montana Valsesia; Fabrizio Bonaccio, primo cittadino di Borgosesia, Massimo Basso, di Serravalle, Luca Chiara di Valduggia, Antonella De Regis di Scopello, Marco Deblasi di Scopa, i sindaci di Pila, Cravagliana, Cervatto, Rimella e Guardabosone, il vice sindaco di Alagna.

«Sono felice di dare il benvenuto nella famiglia di Forza Italia a così tanti amministratori della Valsesia, tra cui i sindaci di Borgosesia e Quarona. Il loro ingresso conferma quanto il partito sia sempre più radicato, e attrattivo, anche in Piemonte», dichiara il segretario di Forza Italia Piemonte, e ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo.

«I risultati ottenuti in questi anni al governo del Paese e della Regione Piemonte fanno registrare un interesse crescente nei confronti della nostra proposta politica, come confermato dal crescente consenso delle ultime elezioni – aggiunge il ministro Zangrillo – Le adesioni odierne rafforzano il legame già solido con il territorio e ci permettono di contare sul sostegno di amministratori competenti che hanno fatto del servizio alle proprie comunità la loro ragione di vita».

«Come ricorda spesso il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, Forza Italia si sta confermando centro di gravità permanente del centrodestra e della politica nazionale –sottolinea Zangrillo –. Le idee e i valori del nostro fondatore si confermano ogni giorno di attualità e ci indicano la strada da percorrere per una Italia all’altezza delle sfide del momento».

«Accogliamo con entusiasmo i nuovi ingressi in Forza Italia, che rappresentano uno stimolo a fare sempre meglio – osserva il vicesegretario di Forza Italia, senatore Roberto Rosso – Siamo la casa dei moderati e lavoriamo per chiamare a raccolta eletti ed elettori di centro, che non si riconoscono negli altri partiti, e per occupare il grande spazio che c’è tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. L’obiettivo del 20% alle prossime elezioni politiche, fissato dal nostro segretario Tajani, non è impossibile perché siamo seri, credibili e affidabili».

«Forza Italia sta vivendo un momento di grande rilancio e torna sui territori, mantenendo la straordinaria eredità di Silvio Berlusconi. Avere tanti sindaci e amministratori della Valsesia che si avvicinano a noi ci onora tantissimo», aggiunge il vicesegretario nazionale di Forza Italia, e presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Sono intervenuti tra gli altri anche l'onorevole Roberto Pella, vice segretario di Forza Italia Piemonte e presidente facente funzioni di Anci, e il coordinatore della provincia di Vercelli, Antonio Prencipe.

Per la Lega vercellese e valsesiana, che aveva iniziato l'anno sugli scudi, ottenendo l'investitura di Roberto Scheda a sindaco di Vercelli, l'autunno riserva invece un percorso decisamente più accidentato.