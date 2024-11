Ascom Vercelli in lutto: addio a Gianfranco Michelone

Riceviamo e pubblichiamo.

Ci ha lasciati Gianfranco Michelone, ex storico dipendente dell’ufficio Annona del Comune di Vercelli, uomo di grande spessore, competenza, preparazione e disponibilità, pilastro in materia di legislazione commerciale, in quegli anni in cui il commercio era estremamente diverso da quello attuale.

Ha infatti avuto un ruolo di importanza strategica, anche e soprattutto nell’ambito delle verifiche amministrative e procedurali finalizzate agli insediamenti di media e grande distribuzione. Entrato in Ascom negli anni ’90 ha ricoperto prima il ruolo di funzionario responsabile dell’ufficio Disciplina Commercio e in seguito, raggiunta l’età pensionabile, grazie alla sua grande disponibilità, è rimasto per diversi anni come consulente, formando con passione la nuova generazione Ascom in materia.

Ricordiamo tra tutte le “battaglie” contro le forzature delle aperture dell’Outlet Santhià e della Cittadella del Mastro Artigiano di Prarolo, interventi gestiti, a tutela del commercio di vicinato e nel rispetto della normativa vigente, con estrema determinazione in compagnia dell’indimenticato amico e collega Felix Lombardi.

Alla Famiglia Michelone, giungano le nostre più sincere manifestazioni di cordoglio nel ricordo di un uomo straordinario.

Gianfranco Michelone aveva 87 anni; lascia la moglie Pinuccia, i figli Andrea con Giorgia e Clara con Giuseppe; i nipoti Martina, Giovanni, Paolo e Filippo. I funerali verranno celebrati sabato alle 10,30 in duomo mentre venerdì alle 17,30 in Santa Maria Maggiore sarà recitato il rosario.