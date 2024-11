Luci di Natale e pista di pattinaggio (in piazza Antico Ospedale)

E' previsto per il 30 novembre, alle ore 18 in piazza Cavour, il momento di accensione delle luci di Natale. L’iniziativa, portata avanti dal Comune, ha coinvolto quest’anno 340 commercianti. Grazie al loro contributo economico verranno illuminate 36 strade in tutti i quartieri di Vercelli.

«Ringrazio Atena-Iren per la disponibilità che anche questa volta ha dimostrato, azzerando il costo dell’energia elettrica - dice il vice sindaco, Domenico Sabatino, che da tempo si occupa in prima persona di questa iniziativa -. Come sempre abbiamo trovato un importante e decisivo supporto anche in Ascom, Provincia, nei referenti delle varie vie, Confesercenti e in Paolo De Martini, presidente di Feder Moda».

Dopo l'accensione delle luci, in piazza Antico Ospedale, aprirà la pista di pattinaggio che riscuote sempre un notevole successo fra i vercellesi. I negozi inizieranno le aperture domenicali il 24 novembre e le porteranno avanti fino all’Epifania.