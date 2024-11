Via Egitto, un ferito per il crollo di calcinacci da una palazzina Atc

Una persona è rimasta ferita, nella serata di lunedì, per il distacco di calcinacci da una delle palazzine Atc di via Egitto 83, al rione Isola. Si tratta di un giovane che stava uscendo per la passeggiata con il cane e che è stato colpito dal distacco di alcuni elementi mentre scendeva la scala di una delle palazzine di edilizia residenziale pubblica.

Per i soccorsi sono intervenuti i mezzi del 118 e una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Vercelli: l'unico ferito è stato tempestivamente trasportato all'ospedale, mentre il personale di viale dell'Aeronautica ha isolato l'area interessata e rimosso le parti pericolanti. Successivamente ha prestato assistenza agli abitanti per raggiungere le proprie abitazioni. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno raccolto le testimonianze su quanto accaduto.