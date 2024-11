S2M, bellissima vittoria ad Acqui Terme

In una trasferta temibilissima la S2M Volley in serie D, porta a casa un’ ottima vittoria da tre punti. Opposte ad Acqui Terme alla locale formazione, Vattimo e compagne dopo due ore e dieci di partita, battono le acquesi per 3-1.

La gara è stata una vera e propria battaglia, con le due formazioni che si sono equivalse in quasi tutti i momenti della gara. Alla fine, però le bicciolane hanno superato le avversarie in modo convincente. Solo nel primo set, Bertolone e compagne hanno sofferto più del dovuto a causa della propria sterilità negli attacchi, che ha permesso ad Acqui di conquistare la frazione per 25/22.

Punti nel vivo, le atlete di Gherardi e Vigliani, nel secondo e nel terzo periodo, cambiamo registro e pur dovendo sudare le proverbiali sette camicie, riescono a vincerli per 25/20 e 25/19. Nell’ultima frazione la S2M impone la propria superiorità, vincendo bene il set per 25/13 e quindi la gara per 3-1.

Da segnalare le ottime prestazioni delle tre Under 18 ( Avilia, Ippolito e Vattimo) che, pur disputando una gara la sera prima nel campionato di categoria ( vinta per altro in modo categorico nel derby cittadino per 3-0), hanno dimostrato di saper giocare allo stesso modo anche nel torneo di Serie D, risultando le migliori in campo anche con i loro 33 punti realizzati complessivamente, di cui 18 realizzati da Giulia Ippolito.

Il prossimo incontro per la S2M è previsto sabato 16 novembre alle ore 18.30, contro le biellesi del Tollegno, che guidano per ora imbattuti la classifica e sono a punteggio pieno.

ARREDO FRIGO ACQUI TERME - S2M VOLLEY VERCELLI 1-3 25/22-20/25-19/25 – 13/25

S2M VOLLEY VERCELLI – ARREDOFRIGO ACQUI TERME: Avilia (11), Bertolone (10), Caricati, Fenoglio (2), Ippolito (18), Lecca (L2), Lupo Laura (5), Lupo Greta, Micillo (10), Mosso (L1), Vattimo (4), Vercellone, Viazzo (8).

ALL: Gherardi, Vigliani