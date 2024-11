Trino, principio d'incendio in casa

Nella tarda mattinata di domenica, poco prima delle 13, la squadra dei Vigili del fuoco della centrale di Vercelli è intervenuta a Robella di Trino per un principio di incendio abitazione. All'arrivo la squadra dei Vigili del fuoco ha trovato una grossa quantità di fumo uscire dalle finestre quindi ha provveduto a crearsi l' accesso per estinguere le fiamme prima che si propagassero al resto dell' abitazione. Le cause sono in fase di accertamento. Presenti anche i Carabinieri.