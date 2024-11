I saluti della Prefettura al procuratore Pianta e al colonnello Caminada

Il Procuratore capo, Pier Luigi Pianta e il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Emanuele Caminada lasciano Vercelli per nuovi incarichi. Il primo, in servizio in città dal 2010 prima come sostituto e poi a capo degli uffici di piazza Amedeo IX, ha preso servizio come ispettore ministeriale. Caminada, invece, è stato trasferito al comando interregionale Pastrengo di Milano.

A salutarli, nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, il Prefetto Lucio Parente, che ha voluto esprimere un sincero apprezzamento per la preziosa attività svolta da entrambi al servizio della comunità, sottolineando la professionalità, la competenza e la dedizione che hanno caratterizzato il loro operato ed evidenziando come la sinergia tra la Prefettura, la Procura della Repubblica, l’Arma dei Carabinieri e le altre Forze di Polizia, abbia permesso di affrontare e superare con efficacia le sfide quotidiane in materia di legalità e sicurezza.

Il Prefetto ha infine augurato al procuratore Pianta e al Colonnello Caminada, a nome di tutto il Comitato, un futuro ricco di successi e soddisfazioni, confermando che la loro eredità professionale continuerà a essere un punto di riferimento fondamentale per le Istituzioni locali.