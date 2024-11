Pro Vercelli-Alcione 1-0 Vittoria sofferta ma meritata

Un c...Alcione alla crisi per la Pro Vercelli. I bianchi superano 1-0 la matricola terribile e tornano a brindare alla vittoria ritrovata. Successo sofferto ma meritato, anche se ottenuto solo su rigore, da parte dell'undici di Cannavaro che con confermano i problemi in fase realizzativa hanno ritrovato una solidità difensiva importante rischiando davvero poco contro l'Alcione. Out Carosso; Comi rientra dal 1' dopo il leggero infortunio al costato; Schenetti in panchina; Rutigliano e Bunino alle spalle dell'attaccante bianco. Se la Pro non segna da quasi 500' anche l'Alcione, reduce da due sconfitte consecutive (ma ne aveva vinte sei di fila in precedenza) non sta vivendo la sua fase più brillante.

Tempo da Robbiano si sarebbe detto qualche decennio fa. 3': occasione per la Pro: un traversone dalla tre-quarti non controllato dalla difesa milanese permette a Bunino di conquistare palla poco dentro l'area: conclusione in diagonale che Bacchin disinnesca. 9' ammonito Louati (trattenuta su Palma). La nebbia s'infittisce.. Certo non una scelta indovinata far giocare un match in notturna a novembre a Vercelli. 11': Iotti per Clemente cross dalla destra: Comi non ci arriva per un soffio. 14' : Giallo anche per Comi (contatto ritenuto scorretto su Pirola che resta a terra). Bianchi propositivi, Alcione attendista. Pro che si mantiene nella metà campo avversaria con azioni avvolgenti che, però, non trovano sbocchi pericolosi. 24: Iotti ci prova dai venti metri: Bacchin non si fa sorprendere e blocca.

Ripresa: Subito cambio in casa Pro: fuori Rutigliano per Contaldo. Visibilità non ottimale ma al Piola-Robbiano se ne sono "viste" e giocate in condizioni meteo peggiori. 4': Pino dalla destra mette in area: Bunino di testa: palla sul fondo. Ora si gioca con un pallone giallo per garantire una maggior visione dell'azione sugli spalti e, soprattutto, in campo. 51': Pro ancora pericolosa: stavolta dalla destra: Iotti scodella in area, Bunino di testa anticipa anche Comi: palla alta sulla traversa.

9': punizione dalla tre-quarti per la Pro: Iotti nel cuore dell'area dell'Alcione: nulla di fatto. Ancora un remake delle azioni precedenti (11') stavolta è Comi a colpire di testa, oltre la traversa. 17': primo angolo del match è dell'Alcione: Rizzo esce di pugno; palla a Palombi che controlla e dal limite calcia sul fondo. 19': Pro vicinissima al gol: ancora con Comi che di testa sul secondo palo sfiora il vantaggio. Peccato perché, come a Verona contro la Virtus la Pro dimostra di avere più "voglia" e "fame".

24': Iotti lanciato in area abbattuto da Bacchin: rigore. Dal dischetto Comi. Il capitano non sbaglia: 1-0. E la Pro dopo quasi un mese torna al gol.

Iotti ancora pericoloso. A lato. Ora resta da difendere il prezioso (e sin qui meritato) vantaggio. Ora più spazi per la Pro: azione personale di Bunino (29') che si accentra e dal limite calcia centralmente: Bacchin non si fa sorprendere. E' l'ultima azione di Bunino (buona la sua prova), sostituito da Sow. Ancora Pro al 33': Contaldo sugli sviluppi di una punizione cerca la girata al volo: alto. 36'. Episodio che può decidere il match: espulso Clemente (doppio giallo) e punizione dal vertice sinistro per l'Alcione: palla sul fondo. Ma in dieci contro undici ci sarà da soffrire. Peccato perché la Pro sembra in controllo. Inizia il conto alla rovescia.

Il popolo del Piola si fa sentire. 41' Esce Sow per far spazio a Biagetti: mossa di Cannavaro per rafforzare il reparto difensivo. 44': Rizzo in presa alta fa sua la palla. Si attende di conoscere il recupero. Alcione in avanti. 5' di recupero. Nebbia più fitta. Pericolo nell'area della Pro che si salva. L'Alcione arremba. Rizzo ancora in uscita fa suo il pallone. Mancano due minuti. Pino vittima di crampi costretto a uscire. Entra Vigiani. Scade il recupero. Ma ci sarà qualcosa in più, per il cambio. Grande Iotti che tiene palla e serve Contaldo anticipato da Bacchini. Recupero che si allunga. Rosso diretto per Sirola (fallo su Iotti) Punizione per la Pro. Finisce 1-0. Per la Pro tre punti d'oro.