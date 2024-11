Trino vincente e ambizioso. Virtus Vercelli, pari con l'Arona

Promozione

Il Trino con la vittoria di Canelli avvicina la testa della classifica. Eroe di giornata Luca Vergnasco autore di una doppietta, che proietta l’undici di Yon verso traguardi ambiziosi. Meno fortunata la prova della Virtus Vercelli costretta al pareggio interno dall’Arona. In svantaggio all’inizio del secondo tempo, i bicciolani riescono a riequilibrare le sorti con Chiaria. Gli Orizzonti C.A. centrano la prima vittoria stagionale battendo 4-0 l’Union Novara. A segno Dhaffar, Verlucca, Ottino e Comentale.

Canelli – Lb Trino 1-2

Trino: Follini, Buscaglia Davin (dal 59’ Giolo), Ndiaye Baggio Miceli, Vergnasco (dall’85’ Pancallo) Meo Defilippi (dal 65’ Petrocelli) Mercandino (dal 78’ Passannante) Brugnera Ciraulo. A disp: Milan, Visetti, Milano. All. Yon.

Marcatori: al 34’ e all’83’ Vergnasco (LBT), al 72’ Boccetta (CA)

Virtus Vercelli – Arona 1-1

Virtus Vercelli: Scrivanti, Benincasa (dal 56’ Cipollone) Tinaglia, Nalesso (dal 56’ Chiaria) Cancellieri Bertolone, Bellinghieri Rossi Ferrari Rognone Sanna (dal 74’ Verbano). A disp: Cairola, Rredhi, Arlone, Corradino, Gregoraci, Bianchi. All. Ombergozzi.

Marcatori: al 51’ Giordani (A), al 67’ Chiaria (V)

Prossimo turno: LB Trino – San Mauro, Feriolo – Virtus Vercelli, Ornavassese – Orizzonti C.A.

1^ Categoria

Il cambio di allenatore porta bene al Santhià che vince 2-0 sul Ponderano; la rete del raddoppio è l Azhari, tra i migliori bomber del girone B. Il Cigliano, al Bassanino, cede al Trecate (2-3) in un finale sfortunato dopo che Grosso aveva riportato la gara in parità. Niente da fare per la Pro Palazzolo a la Crescentinese fermate sul 2-0 dal Valle Cervo e dalla capolista La Vischese. Incontro sospeso a Livorno Ferraris in seguito al tragico evento che ha colpito la madre del giocatore Enrico.

Santhià – Ponderano 2-0

Santhià: Di Paolo, Messano Conti, Samarotto Candela Filippazzo, Mancino (dall’85’ Campana) Cogliati (dall’89’ Osiokede) El Azhari Mrehti (dal 65’ Zanino) Ferrero (dal 75’ Dosso). A disp: Naim, Zara, Conteh, Pairotto. All. Razzano.

Marcatori: al 20’ Mancino (S), al 48’ El Azhari (S)

Prossimo turno: Gaglianico – Livorno/Bianzè, La Vischese – Cigliano, Pro Palazzolo – Santhià, Valdilana Biogliese – Crescentinese