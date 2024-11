Piazza del Municipio, il cantiere si sposta verso il Comune

Ultima tappa del cantiere in piazza Municipio. Nella giornata di giovedì 7 novembre parte la tranche dei lavori che porterà alla rigenerazione dell’area limitrofa al Comune. L’intervento terminerà entro metà febbraio 2025.

Sempre da gioveì è prevista la riapertura al traffico veicolare di via San Paolo, dove è stato posato l'acciottolato.

Di conseguenza sono previste anche alcune variazioni alla circolazione dei mezzi: arrivando da via Vallotti si potrà girare a destra in piazza del Municipio, costeggiare le Poste Centrali e proseguire per via San Paolo o svoltare a sinistra in via Palazzo di Città. Dal lato destro di piazza del Comune, arrivando da via Vallotti, non si potrà più transitare né parcheggiare.



Sul fronte parcheggi, invece, da martedì è aperta l'area di piazza Mazzini. I vercellesi hanno a disposizione 32 stalli gratuiti (3 dedicati alle persone diversamente abili). Gli orari: da lunedì a sabato dalle 7 alle 20. Da domenica 8 dicembre a lunedì 6 gennaio, poi, il parcheggio sarà aperto anche di domenica sempre dalle 7 alle 20.