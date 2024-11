Schianto a Roccapietra, motociclista in codice rosso

Altro grave incidente, nel giro di pochi giorni, a Roccapietra, frazione di Varallo Sesia.

Questa volta a finire in ospedale, in codice rosso, è un motociclista del quale, al momento, non sono note né età né generalità: dopo lo scontro con una vettura, è finito a terra riportando gravissime conseguenze. L'incidente è avvenuto nel tratto tra Doccio e Roccapietra, chiuso al traffico per consentire soccorsi e rilievi delle forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che, dopo un primo esame, hanno fatto intervenire l'elisoccorso per trasportare il malcapitato al Maggiore della Carità di Novara. Sul posto sono al lavoro i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per la ricostruzione della dinamica del sinistro.