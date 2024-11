Virtus Verona-Pro Vercelli 0-0 Punto pesante per la squadra di Cannavaro

La Pro esce dal "Gavagnin-Nocini" della Virtus Verona con un pareggio 0-0 che lascia parecchi rimpianti. La squadra di Cannavaro ha fatto la partita, creando diverse opportunità non concretizzate. E se i bianchi non segnano da quasi 500' (ultimo gol quello di Comi su rigore con la Clodiense) questa è probabilmente, al di là delle interpretazioni tecnico-tattiche, uno dei principali motivi per i quali i leoni languono in zona playout. Un punto che, oltre alla classifica, fa bene per il morale perché ottenuto al termine di una buona prestazione sul terreno di una squadra in crescita, alla quale, di fatto Iotti e compagni hanno concesso pochissimo.

Pro senza Comi (colpo al costato solo in panchina); senza il suo "guastatore" principe reparto offensivo con Bunino punta con Schenetti e Rutigliano in appoggio. Rispetto a Caravaggio, Pino a centrocampo. Maglie tradizionali: Virtus in rossoblù, Pro in completo bianco; Fischietto rosa: Silvia Gasperotti di Rovereto. Primo squillo dei bianchi al 3': punizione dalla destra di Schenetti, libera la difesa; Pro che dà la sensazione di essere entrata subito nel match. 15': dopo un brivido per un retropassaggio di Clemente che costringe Rizzo a sbrogliare un potenziale pericolo sull'accorrente De Marchi; piatta dai venti metri per la Pro: Schenetti imbuca per Bunico: deviazione al volo che non riesce. Undici di Cannavaro propositivo ma dovrà fare attenzione a non concedere ripartenze a una Virtus che trova difficoltà in fase d'impostazione. 25': giallo per Iezzi (fallo su Zarpellon). Pro vivace e insidiosa: 29': Iotti in area serve Schenetti all'altezza dell'area piccola: conclusione potente che chiama Sibi a una parata non facile quasi all'incrocio. 35': ingenuità della Pro in fase difensiva con palla che, servita da De Marchi, finisce al limite per Mehic che calcia al volo. Rizzo fuori dai pali, salva con il corpo; poi resta a terra per un leggero infortunio. Disattenzioni da evitare per non compromettere un match che sinora vede una buona Pro. Si riprende. Ultimi 5' del primo tempo. 41': guadagna solo un angolo per la Pro al termine di un contropiede che avrebbe potuto sfociare in qualcosa di più pericoloso: testa di Louati: parata. Giallo per De Marino (ostacolato Sibi nel rinvio). Corner per i bianchi: Sibi in uscita sventa la minaccia. 1' di recupero. Una delle migliori Pro degli ultimi tempi va al riposo sullo 0-0 con la sensazione di poter uscire da Borgo Verona con un risultato positivo.

Ripresa. Pro subito intraprendente ma Schenetti, Bunino, Rutigliano al limite dell'area non riescono a trovare il timing vincente per il tiro. 2' Punizione dalla tre quarti: opportunità non concretizzata. 3': angolo: mischia in area ma Virtus che esce con il pallone (e un fallo a favore). Pro che non lascia varchi alla Virtus; Pro che tiene palla. 9' Rutigliano lanciato in area cade a terra sul contrasto di Munaretti: Silvia Gasperotti lascia correre tra le proteste dei bianchi; l'azione prosegue ma la difesa rossoblù ha la meglio. Qualche dubbio rimane. 17': triplo cambio per la Virtus (che ridisegna l'attacco); nella Pro dentro l'acciaccato Comi (serve un uomo d'area per i bianchi), Carosso rileva Pino, Contaldo (che l'anno scorso segnò il gol partita a Verona) per Rutigliano. Quarto cambio: Schenetti lascia per Sow. 31': angolo dalla sinistra: Marchetti solo colpisce di testa: conclusione però centrale: Sibi neutralizza. Che occasione. Ancora Pro in azione sulla sinistra: cross alto preda del portiere veronese. Ultimi 10' con la Pro sempre a fare la partita. 38': Pro ancora pericolosissima: Contaldo in area: palla quasi sul fondo rimessa in gioco da Comi che, da pochi passi, non trova il tap in vincente. 40': è sempre Pro: Sow mette al centro: para Sibi. Ultimo cambio per mister Fresco (dentro gatti). 4' di recupero. 47': Pro ancora in azione con Sow che prova a seminare il panico nell'area avversaria: nulla di fatto. Pro che ai punti avrebbe meritato qualcosa di più ma, come spesso accaduto, è mancata la stoccata vincente. Clemente a terra per crampi. Game over: 0-0. Bagarre a centrocampo subito sedata. Poi tutti negli spogliatoi. Peccato.

VIRTUS VERONA (3-4-2-1): Sibi; Daffara, Mehic, Munaretti; Amadio (37' st Catena), Toffanin, Metlika (41' st Gatti), Rigo; Zarpellon (17' st Caia), Rispoli (17' st Pagliuca); De Marchi (17' st Juanito Gomez).