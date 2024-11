Cannavaro: «L'organico della Pro Vercelli non è per nulla scarso»

Non c'è neppure il tempo di metabolizzare la sconfitta nel turno infrasettimanale di Caravaggio contro l'Atalanta, che la Pro Vercelli è chiama subito a un'altra trasferta: domani alle 15 i bianchi saranno di scena sul campo della Virtus Verona che, contrariamente alla Pro sta vivendo un buon mondo. Mister Paolo Cannavaro parla del match: "Siamo scivolati in zona playout e questo, pur avendo sempre la salvezza come obiettivo finale, non è piacevole. Ma non c'è ancora nulla di compromesso. Non c'è stata la possibilità di recuperare al massimo dopo la gara con l'Atalanta Under 23 nella quale, per intensità e impegno, abbiamo speso molto ma questo vale per tutte le squadre dopo il turno infrasettimanale". Intanto la trasferta non inizia nel migliore dei modi. A Verona non ci sarà Gianmario Comi che ha rimediato un colpo al costato e dovrà sottoporsi agli accertamenti de caso.

Come si esce da questa fase complicata?

"C'è molto equilibrio nella zona calda della classifica: quindi basta qualche risultato utile per iniziare il rilancio. Ho letto diverse critiche sulla "rosa": io non la ritengo per nulla scarsa. Da calciatore ho anche lottato per la salvezza e posso garantire che i miei giocatori hanno le qualità per tirarci fuori da questa situazione. Non mi piace darmi alibi o darli ai giocatori, anche se posso dire che alla nostra classifica mancano almeno 4 punti che, come gioco, avremmo meritato. Sicuramente, una classifica migliore ci avrebbe permesso di avere minor pressione. Abbiamo perso alcuni punti per "leggerezze" individuali. Per questo dovremo essere bravi a correggere e rimediare anche agli errori dei compagni. Tutti dobbiamo dare di più; in campo oltre a quanto studiato in allenamento è fondamentale diventare "squadra". E' il prossimo step che dovremo raggiungere nel nostro percorso di crescita".

Cosa si aspetta dalla Pro sul terreno del Virtus Verona?

"Una squadra che scenda in campo con il morale alto e pronta a dare il massimo. Tanti parlano di gioventù come possibile aspetto negativo: credo che invece i giovani possano dare quella spensieratezza e voglia di combattere che dovremo avere contro i veronesi".