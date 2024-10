Fuori strada, si ribaltano per 150 metri: 4 feriti

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno alle 2 della notte tra sabato e domenica sulla strada che conduce all'Alpe Sacchi di Camasco, frazione di Varallo.

La vettura sulla quale viaggiavano i quattro, dopo essere uscita di strada, si capovolta più volte per circa 150 metri. Per soccorrere gli occupanti è stato necessario far intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo, oltre al Soccorso Alpini della Guardia di Finanza: dopo aver raggiunto il mezzo e soccorso i quattro occupanti feriti, i Vigili del Fuoco li hanno affidati al 118 per il trasporto al Pronto soccorso.

Sul posto anche i Carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.