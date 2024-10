E' morta Ulla Capra, bella e ribelle

Se n'è andata e chi la conosceva non riesce ancora a crederci. Sapevamo che Ulla Capra, 59 anni, residente ad Asigliano, ma conosciutissima a Vercelli, era malata, anche gravemente, ma sapevamo che lei era forte come una roccia.

Era forte, bella e ribelle Ulla... no Tav, no vax, no tante cose. Ma sì alla vita.

Amava i figli, il mare, i fiori, gli animali, gli amici, la musica, amava sorridere.

Molti ricordano Ulla quando lavorava allo studio veterinario di Roberto Gianinetti ed Emilia Rinaldi. Altri rammentano i suoi corsi di yoga, la sua associazione Zenzero e, come dicevamo, anche il suo impegno sociale e politico.

E chi l'ha conosciuta l'ha anche apprezzata per la sua schiettezza e per quel briciolo di follia che la rendeva così unica.

Se n'è andata – per tanti di noi – un'amica dal grande cuore.

Sui social sono tante le testimonianze, che aumenteranno.

Belle e toccanti le parole della sorella Alexa Capra.

Oggi ho salutato per l’ultima volta la mia bellissima sorella. La persona che mi ha dato una famiglia quando il resto della mia famiglia non c’era. Le piaceva ridere, le piacevano i fiori, era forte, sensibile, generosa e gentile, la migliore delle sorelle e la migliore delle madri. È stato un anno di paura e di dolore, ma non c’è stato giorno in cui non ha cercato e trovato il bello in questo mondo. Oggi ho perso un pezzo di vita, di cuore, di anima. Non passerà giorno senza pensarti.