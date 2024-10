Pro Vercelli-Arzignano 0-3 La disfatta

Buio pesto in casa Pro Vercelli. I bianchi escono sconfitti al Piola 0-3 nel match contro il fanalino di coda Arzignano. Un ko che certifica e apre ufficialmente una crisi che era già emersa nelle ultime settimane. Una squadra, quella di mister Cannavaro che conferma tutte le negatività di quest'ultimo scorcio di torneo. Una squadra in sofferenza, anche a livello psicologico, cui riesce poco e, quel poco in maniera disordinata e confusa.

Sotto di un gol con l'ex Nepi, beccato dal pubblico vercellese, dopo 9' la Pro non ha saputo reagire se non in maniera sporadica. Certo il portiere Boseggia è stato decisivo nel primo tempo con un paio d'interventi risolutori, ma in casa contro l'ultima della classe (reduce da cinque sconfitte consecutive e annesso cambio d'allenatore, Bianchini anche se in panchina c'è Coppola), ci si attendeva qualcosa di più. Pro con un 3-4-2-1 con Sow e Bunino che, spesso, avanzano in appoggio di Comi. Arzignano con il 3-5-2. Gara subito in salita per la Pro.

Dopo 9' di studio, con qualche nervosismo di troppo (ammonito Clemente per un intervento nella tre-quarti dei veneti) l'ex Nepi firma il vantaggio per l'Arzignano. Rimessa laterale, palla in area non controllata dalla difesa bianca, Antoniazzi servito da Nepi calcia in porta, sfera rimpallata da Biagetti che arriva però a Nepi: conclusione al volo alla destra di Rizzo: 0-1. E al Piola-Robbiano scende il gelo. Il pubblico rumoreggia, piove qualche fischio. Pro vicinissima al pareggio al 15': Iotti dalla sinistra centra in area: testa di Bunino e prodezza di Boseggia che evita il pareggio. Proteste bianche perché la palla avrebbe varcato la linea. Rispoli fa proseguire. 17' altro brivido per l'undici di Cannavaro: azione personale di Boffelli che entra in area e, in diagonale, spedisce a lato. Pro che dovrà fare attenzione a lasciare spazi ai gialloazzurri (oggi in completo blu Scozia) che, come ricordato Cannavaro sono la terza formazione che hanno concluso più in porta. Punizione di Sow (al momento tra i migliori dei bianchi) senza esito per la Pro. Difesa dell'Arzignano attenta, Pro in difficoltà nel trovare sbocchi. 27' Sbraga nello slancio finisce nella panchina di Cannavaro: dopo alcuni minuti di cure riprende il suo posto. Mezz'ora di gioco: Pro volitiva ma sterile; Arzignano che gestisce il prezioso vantaggio. Serve un cambio di marcia. Ma è ancora l'Arzignano a rendersi pericoloso: Nepi per Antoniazzo che apre per Lunghi: diagonale che si perde sul fondo. Ma che rischi. Altre emozioni, stavolta per la Pro: 35' cross di Carosso dalla sinistra, Boseggia allontana di pugno, palla a Iotti che appoggia per Sow: conclusione salvata quasi sulla linea da Rossoni. 37' Comi di testa impegna ancora Boseggia (cross di Carosso); poi gioco fermato per un fallo in attacco. 45': angolo dalla destra: mischia nell'area dell'Arzignano senza esito. 2' di recupero. Tutti negli spogliatoi. Decide Nepi (ex beccato un po' dai tifosi vercellesi). Pro che vive di fiammate e, avrebbe anche meritato il pareggio. Ma nella ripresa servirà qualcosa di più.