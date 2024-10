"Farin-a dal nos sac": nuovo album e concerto al Civico

Una serata di musica e solidarietà con una originale band made in Vercelli. Venerdì alle 21, al Teatro Civico, concerto evento per la presentazione del terzo album dei “Farin-a dàl nos sac”, gruppo folk che rappresenta un unicum nel panorama vercellese per la scelta di cantare, in dialetto, brani originali accompagnati da sonorità pop e blues.

Il concerto, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli è a ingresso è libero, ma tutte le offerte, grazie alle quali sarà possibile ricevere copia del cd, andranno a finanziare i progetti di Croce rossa, Rosa Blu e Casa dei bambini-Progetto Montessori.

Sul palco saranno all'opera Roberto Zarino (basso), Andrea Marchese (tastiere), Flavio Menin (voce), Beppe Garofalo (chitarra ritmica), Pier Carlo Quacchio (batteria), Giorgio Mignone (fisamonica) e Luciano Brera (chitarra solista). A legare i diversi momenti del concerto saranno gli interventi del conduttore, Bruno Casalino, giornalista e scrittore che al mondo della musica vercellese ha dedicato più di una ricerca. «I Farin-a dal nos sac hanno alle spalle una solida formazione musicale e progetti originali nel panorama cittadino - spiega Casalino presentando il concerto -: sul palco è stata pensata anche una scenografia con i testi delle canzoni tradotte per consentire a tutti di comprendere il senso dei brani».

Attivi da una quindicina d'anni, venerdì i sette musicisti suoneranno anche nel ricordo dei due componenti della band scomparsi: il tastierista Gianni Mugni, autore di molti testi, e il chitarrista Piero Croce. "La me generasion", questo il titolo dell'album e della serata, contiene 12 brani, otto originali e quattro rivisitazioni di pezzi presenti nei due precedenti lavori, "Na vita d' risera" e "Ricurdevi matoc".

Insieme ai presidenti di Cri, Carlo Albricci, Rosa Blu, Nicoletta Storchio e Casa dei Bambini, Devid Quacchio, presente insieme all'insegnante Vera Serchione, il presidente della Fondazione Crv, Aldo Casalini, sottolinea la valenza artistica e sociale del progetto: «E' un progetto di solidarietà circolare a chilometro zero che merita di essere sostenuto per il talento nei protagonisti e per l'impegno che le tre associazioni che andiamo a sostenere hanno nel panorama cittadino».