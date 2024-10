Alice Castello, auto si ribalta fuori strada

E' uscita dalla carreggiata, ribaltandosi all'esterno della sede autostradale. Intervento dei Vigili del Fuoco, intorno alle 19,30 di mercoledì, lungo la A5 nel territorio di Alice Castello. Il personale del distaccamento di Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià ha provveduto a mettere in sicurezza l'area e, creando un varco nella recinzione, ha raggiunto gli occupanti del mezzo, rimasto i feriti per poter prestare le prime cure insieme ai sanitari del 118. Successivamente si è provveduto al trasporto in ospedale da parte del sanitari di Caravino. La Polizia Stradale e il personale autostradale si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità.