Promozione: il Trino sfiora il colpaccio, avanti tutta la Virtus Vercelli

Promozione

Grande prova della Virtus Vercelli che batte l’Omegna e si posiziona a metà classifica. A segno Gulin e Ferrari poi altre due occasioni non sfruttate e per poco non ne esce la beffa con la rete dei lacuali e il forcing finale, tuttavia ben contenuto dai vercellesi. Il Trino sfiora il colpaccio a Novi Ligure con la Novese, andando in vantaggio con Passannante, arrivando vicino al raddoppio con Brugnera (palo) e Vergnasco, ma subendo a 8 minuti dal termine la rete del pareggio. Ancora uno stop per gli Orizzonti C.A. (2-1) a Gattinara.

VIRTUS VERCELLI – OMEGNA 2-1

Virtus Vercelli: Scrivanti, Cipollone Tinaglia, Bianchi Benincasa Bertolone, Rossi Bellinghieri Ferrari Rognone (dall’83’ Sanna) Gulin. A disp: Cairola, Arlone, Corradino, Rredhi, Gregoraci, Verbano, Perazzo, Chiaria. All. Ombergozzi.

Marcatori: al 22 Gulin (V), al 47’ Ferrari (V), all’85’ Tonsi (O)

Prossimo turno: Ivrea – Virtus Vercelli, Fulgor Chiavazzese – Orizzonti C.A., LB Trino – PSG

NOVESE - LB TRINO 1-1

Trino: Follini, Giolo Alì (dal 10’ Davin), Buscaglia Baggio Miceli, Passannante Meo Defilippi (dal 59’ Petrocelli) Vergnasco (dal 78’ Mercandino) Brugnera Ciraulo. A disp: Milan, Pancallo, Pasini. All. Yon.

Marcatori: al 31’ Passannante (T), all’82’ Miccichè (N)

1^ Categoria

Vola il Cigliano corsaro con il Valle Elvo (0-1) grazie alla marcatura di Germano, male il Santhià sconfitto al Pairotto dallo Junior Torrazza (1-2). Sconfitta che vede l’avvicendamento sulla panchina granata: Enrico Razzano sostituisce Leonardo Gigante. Il Livorno/Bianzè pareggia (0-0) con la capolista La Vischese e recrimina per un palo di Provera. La Crescentinese raggiunge il Borgolavezzaro in extremis (1-1) e raccoglie un punto, ma le prospettive erano ben diverse. Rinviata Pro Palazzolo-Ponderano.

Valle Elvo – Cigliano 0-1

Cigliano: Grande, Avetta Formia (dall’88’ Savant Ros), Bravo N. Genestrone Corcione (dal 66’ Nicita), Astesano Varacalli (dall’81’ Palanca) R. Genestrone (dal 74’ Grosso) Germano (dall’88’ Lo Schirico) Perinetti. A disp: Leone, Tufano, Moussaif, Carena. All. Calandra.

Marcatori: al 63’ Germano (CI)

Prossimo turno: Borgolavezzaro – Cigliano, Gaglianico – Santhià, Pro Palazzolo – Valle Elvo, Trecate – Crescentinese, Valdilana Biogliese – Livorno /Bianzè