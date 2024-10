Nuovi serramenti e fotovoltaico: Gattinara investe sulle palestre

Il Comune di Gattinara sta portando avanti rilevanti lavori di riqualificazione energetica di due importanti strutture sportive cittadine: la palestra di via Gorizia e la palestra di via San Rocco.

I lavori in via Gorizia hanno riguardato principalmente la sostituzione degli infissi con nuovi serramenti ad alta efficienza energetica e l'applicazione di un cappotto termico sulle pareti esterne. Questi interventi, oltre a migliorare notevolmente il comfort, consentiranno una significativa riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti, contribuendo così alla tutela dell'ambiente.

Mentre la palestra di via San Rocco è stata interessata dalla realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico. Grazie a questa innovativa soluzione, la struttura sarà in grado di autoprodurre parte dell'energia elettrica necessaria al suo funzionamento, riducendo ulteriormente la dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali e diminuendo i costi di gestione.

«Questi interventi di riqualificazione energetica - spiegano il sindaco Maria Vittoria Casazza e il vicesindaco Daniele Baglione - si inseriscono nell'ambito di un più ampio programma di efficientamento energetico del patrimonio edilizio comunale, volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a ridurre l'impatto ambientale delle attività amministrative. I lavori sono in via di completamento. L’Amministrazione comunale di Gattinara è fortemente impegnata a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e a garantire ai cittadini servizi di qualità. Questi interventi di riqualificazione energetica rappresentano un passo importante in questa direzione».