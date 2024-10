Grave incidente, nel pomeriggio di lunedì, nei pressi di Guardabosone. Due minorenni che viaggiavano in moto sono caduti rimanendo seriamente feriti.

Per il più grave è stato necessario il trasporto in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Novara. Il ragazzo è stato ricoverato in codice rosso. Ferite da codice giallo per l'altro ragazzo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.