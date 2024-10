Piazza del Municipio: sostituiti i lastroni spaccati e rumorosi

Sono state ripristinate, nella giornata di lunedì, le lastre di pietra posizionate in piazza del Municipio che si erano spaccate e smosse, nei giorni scorsi, con l'apertura al traffico del bypass di collegamento con via Palazzo di Città, suscitando la protesta dei residenti della zona - infastiditi dal rumore causato dal passaggio delle auto.

«La ditta ha riconosciuto un problema nella posa dei materiali - conferma l'assessore ai Lavori pubblici, Massimo Simion - e ha provveduto a sostituire le lastre fratturate, posandole a regola d'arte».

Intanto, a qualche centinaio di metri di distanza, sono stati tracciati i nuovi stalli per la sosta (gratuita) in piazza Mazzini: una dozzina i posti creati sul lato che affaccia verso via Felice Monaco, tra le piante che delimitano l'area delle bancarelle del mercato alimentare. Altrettanti quelli realizzati prima della Casa di Riposo, anche in questo caso a lisca di pesce. Nei prossimi giorni si procederà con la delimitazione delle aree di sosta a pagamento in via Quagliotti, via San Cristoforo, via Vallotti e via Fratelli Ponti.