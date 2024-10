S2M, esordio amaro al Pala Bertinetti

Nella seconda giornata del campionato di serie D, la S2M ha esordito alla Palestra Bertinetti con una sconfitta. Opposte alla formazione del san Giacomo Novara, le atlete di Gherardi e Vigliani, sono state superate dalle avversarie per 3-1. Le novaresi si sono dimostrate superiori alle bicciolane, soprattutto sul lato dell’esperienza tanto da meritare la vittoria. Ciò nonostante, le vercellesi hanno giocato un’ottima gara, dimostrando comunque di poter dire la propria in questo campionato.

La partita e sempre stata in equilibrio, con il primo set perso per 24/26 in modo rocambolesco, che ha lasciato molti rimpianti a Viazzo e compagne.

A dimostrazione di aver visto una S2M viva, è il fatto che, dopo aver perso anche la seconda frazione per 25/19, la S2M ha reagito in modo encomiabile, riuscendo a conquistare il terzo set in modo convincente per 25/17.

Ma poi, come detto in precedenza la maggiore esperienza delle novaresi ha avuto il sopravvento, tanto che il quarto periodo è ad appannaggio delle ospiti per 25/19, che conquistano l’incontro per 3-1.

Peccato perché la prestazione in generale delle bicciolane è stata più che positiva. Da segnalare Caterina Viazzo che con 20 punti all’attivo è stata la MVP della gara.

Il prossimo incontro per la S2M è previsto a Torino sabato 26 ottobre contro il Parella. Le torinesi potrebbero essere una squadra alla portata delle bianconere.

S2M VOLLEY VERCELLI - VOLLEY SAN GIACOMO 1-3 24/26-19/25-25/17-19/25

S2M VOLLEY VERCELLI – VOLLEY SAN GIACOMO: Avilia (3), Bertolone (7), Caricati, Comello, Fenoglio (7), Ippolito (9), Lecca (L2), Lupo Laura (3), Lupo Greta (1), Micillo (3), Mosso (L1), Vattimo (3), Vercellone (9), Viazzo (20).

ALL: Gherardi, Vigliani