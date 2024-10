Rissa in piazza a Robbio: denunciati sei giovani

A conclusione di un'attività d’indagine intrapresa dopo una rissa avvenuta in piazza della Libertà a Robbio, i carabinieri ha nno denunciato a piede libero un 24enne, di origine marocchina, un 19enne, di origine tunisina, un 21enne residente in paese, un 29enne, di origine marocchina, un 28enne di origine marocchina, e un 21 enne di origine marocchina.

I fatti, avvenuti lo scorso 2 ottobre, alle ore 22 circa, in piazza della Libertà a Robbio, nei pressi di un locale kebab, sono stati ricostruiti dagli operanti attraverso la visione delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza privati e dalle informazioni rese dalle persone che avevano assistito all’evento.

La lite, scaturita per futili motivi legati verosimilmente al presunto furto di un cellulare, ha visto coinvolti due gruppi di persone, per lo più di origine straniera; in particolare, uno, armato di machete, nel corso dell’aggressione, aveva colpito il suo antagonista alla mano, il quale poi era stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale Civile e dimesso con 30 giorni di prognosi con lesioni a un tendine.

Le sei persone individuate sono state denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia.