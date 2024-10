"Un "PO" di sete in bicicletta" alla So.M.S. di Cigliano

"Un "PO" di sete in bicicletta", cosi' si intitola il libro e il video-racconto che saranno presentati Domenica 20 ottobre alle ore 16,30 alla sede So.M.S. di Cigliano in via prof.R.Bobba 26.

Promosso dalla So.M.S, in collaborazione con U.C. Cigliano e l'associazione Da Santhia'....a Santa Cruz, "Un PO di sete in bicicletta", racconta il viaggio in bicicletta che Luigi Zai e Pierluigi Cane, con il supporto di Germana Corradino, intraprendono dal Monte dei Cappuccini di Torino a Santa Giulia di Porto Tolle lungo le ciclovie del PO. L'intento del video-racconto e' quello di documentare la grande sete che affligge il corso d'acqua, ma presto il viaggio si trasforma in una significativa esperienza di incontri e scoperte. "Del Po si sa poco o nulla" ha scritto Paolo Rumiz in Morimondo. Cosi' da questo viaggio, oltre al video, nasce anche un libro che e' insieme un racconto avvincente e una guida dettagliata per chi volesse intraprendere il percorso.

Dunque, un pomeriggio insieme per scoprire il mondo del PO e anche per intraprendere un viaggio virtuale in bicicletta lungo il corso del fiume.

Al termine della presentazione, si potranno ascoltare le "dolcezze swing"del gruppo jazz "Just and Friends".

E, per finire in bellezza, un gustoso APERICENA preparato dal cuoco Marco della So.M.S.

L'incontro e' aperto a tutti. Per coloro che intendono fermarsi all'Apericena - offerta base 15 euro - e' necessaria la prenotazione entro Sabato 19 ottobre chiamando il 334 9944965. Parte del ricavato sara' devoluto ad un'associazione di volontariato del territorio.