Concorso Viotti: tre giovanissimi talenti si contendono la vittoria

Tre giovanissimi talenti si contendono la finale del Concorso Viotti. Due sono adolescenti mentre il più maturo ha 23 anni: un caso unico nelle 74 edizioni (dove pure non sono mancate le affermazioni di giovanissimi, da Daniel Barenboim a Domenico Nordio). Sabato 19 ottobre, sul palco del Teatro Civico, saliranno il 23enne Lorenz Karls (Svezia/Austria), la 14enne Hyun Seo Kim (Corea del Sud) e la 16enne Mariam Abouzahra (Germania).

La finale vedrà l'esibizione dei tre giovani talenti accompagnati dall'Orchestra Sinfonica di Milano diretta dal Maestro Francesco Ommassini. Il Concorso 2024 è dedicato allo strumento virtuoso per eccellenza, il violino, in occasione del bicentenario della morte di Giovanni Battista Viotti.

In programma tre tra i più amati Concerti per violino come il Concerto in re minore, op. 47 di Jean Sibelius, che aprirà il programma musicale con Lorenz Karls, seguito dal Concerto in re maggiore, op. 35 di Tchaikovsky scelto da Hyun Seo Kim. Mariam Abouzahra eseguirà il Concerto in re maggiore op. 77 di Brahms, un'opera monumentale e tra i concerti più difficili per un violinista, concludendo il concorso. La selezione dei tre finalisti è avvenuta al termine di una settimana di prove decisamente impegnative e il talento dei concorrenti, anche di quelli eliminati alle prime prove, ha messo a dura prova il lavoro della giuria internazionale, presieduta da Pietro Borgonovo e composta da Pavel Berman, Roberto Cani, Michael Guttman, Silvia Marcovici, Gabriele Pieranunzi e Bogdan Zvoristeanu.

A condurre la serata, trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Concorso Viotti, sarà Paolo Pomati, responsabile del settore Comunicazioni dell'Upo.

Info e biglietti: concorsoviotti.it | biglietti@quartettovercelli.it | tel. 0161.255.575