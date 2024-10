Fuochi d'artificio abusivi a Montrigone: individuati i responsabili

Il sistema di videosorveglianza che tutela la sicurezza dei borgosesiani ancora una volta ha fatto il suo dovere: ripresi dalle telecamere gli autori dei fuochi artificiali che, nella notte di lunedì, hanno squarciato il silenzio notturno di Montrigone, creando apprensione negli abitanti della zona e agitazione negli animali domestici.

«Appena ricevuta la segnalazione del fatto, che peraltro pochi minuti prima aveva avuto un prodromo in centro città – spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio – la nostra Polizia Municipale ha provveduto a visionare le immagini delle telecamere posizionate nell’area, individuando in modo chiaro i responsabili. Tutte le immagini sono state consegnate ai Carabinieri, che hanno proceduto a norma di legge».

Ancora una volta, nel giro di poche settimane, la fitta rete di telecamere ha permesso di dare un nome a chi agisce in spregio delle regole: «Recentemente, grazie alle telecamere siamo riusciti ad individuare il responsabile di una carambola automobilistica notturna, che si era conclusa con gravi danni ad un’autovettura parcheggiata sul ciglio della strada – dice ancora Fabrizio Bonaccio – in questo caso abbiamo potuto attribuire la responsabilità di un gesto illegale che, per quanto legato alla buona intenzione di rendere indimenticabili i festeggiamenti per un compleanno, ha creato scompiglio nei residenti. Per poter accendere fuochi artificiali, infatti – ricorda il sindaco – occorre richiedere ed ottenere l’autorizzazione del sindaco. In questo caso, non abbiamo avuto nessuna richiesta e non abbiamo rilasciato alcuna autorizzazione, quindi le persone che hanno dato luogo allo “spettacolo pirotecnico” sono state denunciate dai Carabinieri e verranno debitamente sanzionate».

Ai residenti di Montrigone, così come a tutti i borgosesiani, il sindaco rivolge parole di rassicurazione: «Ho letto molta apprensione sui social – conclude Fabrizio Bonaccio – ma desidero che tutti i cittadini di Borgosesia sappiano che Borgosesia è una città sicura: le telecamere coprono tutto il territorio e chiunque si renda responsabile di azioni illegali viene puntualmente individuato».