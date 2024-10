Consiglio dei Ragazzi: serata di festa allo Spazio Gioin

Evento conclusivo delle attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi 2023/2024, che si terrà sabato 19 ottobre alle ore 19,30 alle 23,30 allo spazio Gioin.

«Abbiamo concordato di utilizzare questo spazio perché è dei ragazzi per i ragazzi – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Martina Locca – le attività che si svolgono alle Politiche Giovanili riguardano i giovani a partire dalle scuole medie, alle superiori fino alle stesura del curriculum e al supporto nella ricerca di lavoro, è uno spazio comunale dedicato a loro che devono imparare a conoscere e vivere in prima persona».

A descrivere l’evento i ragazzi del Ccr, che insieme al personale del Servizio Comunicazione Pubblica, hanno cercato di descrivere l’evento provando a delineare gli elementi essenziali da diffondere alla stampa, come giovani giornalisti. «Ci siamo ispirati alle feste americane: abbigliamento elegante ma non troppo, buffet e una playlist scelta interamente da noi – dicono i giovani – lo scopo dell’evento è socializzare per cui abbiamo pensato oltre a diversi giochi di società, anche di fare fotografie mettendo insieme persone che non si conoscono, utilizzando il metodo del sorteggio con i bigliettini, inoltre ci saranno tante altre attività che daranno la possibilità di parlare, ridere e scherzare. Siamo entusiasti».

I ragazzi del CCR sono Federico Florio, Clarissa Caca, Chenhao Lin, Fatima Ait Ofkir, Amira Bahoudi, Rim Fakhreddine, Bianca Pamparana, Stefano Lezzi, Matteo Gilardi, Carolina Di Rosa, Aurora Straullu, Bianca Zago, Giulia Villarboito, Gaia Trallo, Celeste Cenotti, Reda Mohammed Elidrissi, Viola Vanacore, Ali Bouraouia, Matilde Pasquino, Roberto Ciro Colace, Sofia Mantoan, Giulia Gianfelice, Gianluca Carsicano, Joulia Basta, Simone Borasio, Vera Costanzo, Annabel Eweka, Merna Barakat, Harumi Inga Quinto Danna, Nada Mahmoud Ahmed Hassan Aly.