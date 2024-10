Basket Femminile: nuovo tecnico per le squadre di C e Under 17

E’ entrato a far parte dello staff tecnico della PFV Davide Pogliani, di Casale Monferrato, allenatore di lunga e positiva esperienza nella sua città, in campo sia maschile che femminile.

Pogliani è venuto amichevolmente incontro alle necessità della società che si è trovata improvvisamente a dover rinunciare al prezioso apporto di coach Gianfranco Anastasio, il quale è attualmente impossibilitato a proseguire la sua attività sportiva per motivi strettamente personali.

A Davide Pogliani, che in settimana ha preso un primo contatto con i gruppi a lui assegnati, verranno affidate le squadre di serie C – Carmen Fiori ed Under 17 – Blue Ribbon, che erano appunto guidate da Anastasio.

Già sabato prossimo il battesimo in panchina, al Palapiacco, con le Under 17 alle ore 17,00 contro Novara.

Al nuovo allenatore vanno i ringraziamenti della società per la disponibilità dimostrata in un momento di difficoltà non previsto, e gli auguri per i campionati che andrà ad affrontare, insieme con le ragazze, in cui potrà certamente far valere le sue capacità maturate nella sua lunga esperienza in panchina.