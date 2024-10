Fondazione Marazzato ad "Auto e moto f'epoca" con una doppia mostra

Anche quest'anno la Fondazione Marazzato sarà presente ad Auto e Moto d'Epoca, il grande appuntamento dedicato ai veicoli storici ospitato nei padiglioni di Bologna Fiere in calendario nelle date del 24-27 ottobre 2024. Dopo il successo riscosso con la partecipazione alle edizioni passate, i mezzi della Fondazione Marazzato saranno di nuovo tra le principali attrazioni di un evento dal respiro internazionale che attira ogni anno migliaia di appassionati e collezionisti.

L’esposizione e il convegno

Come di consueto, è prevista una doppia esposizione: allo stand, che si trova nel Padiglione 21, la Fondazione porterà ancora una volta l'autocarro storico Fiat 18 P scelto come “scenario” per l'esperienza simulata della guida su un mezzo d'epoca, che i visitatori potranno vivere grazie all'installazione con visori a realtà virtuale. Il pezzo forte sarà però rappresentato da un Lancia Beta 190 del 1960 in configurazione carro attrezzi con sopra una berlina Lancia Augusta.

Si tratta di una combinazione di particolare pregio, che offre lo spunto per rendere l'esperienza del Salone un evento non esclusivamente statico: alle 15 del 24 ottobre, prima giornata della fiera riservata alla stampa, lo stand di ASI musei ospiterà una conferenza della Fondazione Marazzato. Tra i temi trattati, oltre alle attività della Fondazione e il restauro del Lancia Beta 190, illustrate rispettivamente da Alberto Marazzato e da Riccardo Manachino, ci sarà anche un nuovo progetto di partnership con la divisione heritage di Eni presentato da Alberto Sciandrone, responsabile Area Manager di ENI Sustainable b2b.

Oggetto di questa partnership sarà il Fiat 682N cisterna Supercortemaggiore, uno degli ultimi pezzi che la Fondazione, dopo un paziente restauro, ha aggiunto all'esposizione principale nella sua sede di Stroppiana, che fa appunto da showroom ai pezzi migliori di questa importante raccolta di circa 300 mezzi storici. Il mezzo sarà esposto nell’area esterna attigua al padiglione 21.

Particolarmente ammirato dal pubblico nel 2023, questo camion a tre assi sarà calato in un'ambientazione davvero unica, affiancato da un distributore di carburante dell'epoca recuperato e restaurato.

L'anteprima del 2025

La presenza della Fondazione Marazzato a Bologna arriva a meno di un mese dall'ultimo spettacolare evento realizzato nella sede di Stroppiana (VC), intitolato appunto “Campo Base Stroppiana” e dedicato ai mezzi militari, che ha avuto luogo lo scorso 28 e 29 settembre con grande successo di pubblico e ospiti illustri.

In occasione della giornata di apertura di Auto e Moto d'Epoca, la Fondazione Marazzato renderà anche note date e temi degli eventi che sta preparando per il 2025.

Anche stavolta, saranno disponibili materiali illustrativi con le informazioni sull’attività della Fondazione Marazzato, costituita nel 2023 in memoria di Carlo Marazzato, creatore della Collezione di camion e furgoni d'epoca considerata oggi tra le più importanti a livello continentale.

Lo Showroom della Fondazione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), lungo la SP31.