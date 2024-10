Panissa day, Fiera d'Autunno, mostre: la domenica di Vercelli

Ultimo giorno di "Panissa Days" proposto da Ascom, Fipe e Slow Food per valorizzare il piatto tipico cittadino. Menù a tema in una cinquantina di ristoranti, laboratori del gusto, visite guidate alle aziende risicole.

In piazza Pietta e zone limitrofe torna la Fiera d'Autunno targata Ascom: oltre 100 stand con abbigliamento, prodotti per la casa, pelletteria, e il Mercatino del Gusto di Slow Food.

Appuntamenti per famiglie nei musei vercellesi: al Borgogna Roberta Musso e Giulia Enrico propongono "Verde come... il Museo!", percorso per bambini dai 4 anni e le loro famiglie. Alle 15 con prenotazione obbligatoria al 389.2116858; biglietto 5 euro a persona. Al Mac appuntamento per i bambini dai 4 ai 12 anni dal titolo «MAChe riciclo?", percorso di scoperta della città antica che si concluderà con un laboratorio di riciclo creativo. Prenotazione al 3483272584. Ingresso ridotto, attività gratuita.

All'Archivio di Stato, per "Domenica di carta" dalle 15 alle 19 si potrà visitare la mostra documentaria dal titolo “Carta di Riso, Riso di Carta. - Campi, semine, piste e raccolti nel Vercellese tra Seicento e Novecento”, allestita nel chiostro del Convento di Santa Maria delle Grazie, sede dall’Archivio di Stato di Vercelli, in via A. Manzoni n. 11. Una preziosa selezione documentaria consentirà di mettere in luce aspetti storici, anche curiosi, legati alla coltura del riso nel Vercellese.

Nell'ex chiesa di San Vittore, in largo D'Azzo, c'è invece "Extra", mostra d'arte e design contemporaneo. Ospiti le sculture dell'artista Daniele Basso e i mobili di design degli aderenti a Federmobili. L'esposizione, curata da Serena Mormino, è visitabile fino al 27 ottobre, venerdì-sabato ore 16-23, domenica ore 16-21 a ingresso libero