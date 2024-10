"Ranocchio salva Tokyo": tornano in scena gli Anacoleti

La Compagnia vercellese Officina Anacoleti torna sul palcoscenico di corso De Gregori 28 replicando -domenica 13 ottobre alle 21- lo spettacolo di successo della stagione 2023/24 “Ranocchio salva Tokyo”. La decisione di anticipare l’inizio ufficiale della stagione 2024/25 riproponendo questa pièce, nasce dal desiderio di accontentare tutti coloro che non riuscirono ad assistere alle repliche dello scorso anno andate esaurite nel volgere di pochi giorni, oltre naturalmente a tutti coloro che vorranno gradire quest’occasione di vedere o rivedere all’opera la Compagnia.

Alice Monetti ha curato la regia e adattato per la messa in scena il racconto dello scrittore giapponese Haruki Murakami “Ranocchio salva Tokyo”, che non ha precedenti nel nostro paese a livello di pièce teatrale. Sul palcoscenico otto attori degli Anacoleti: Giuliana Baldin, Verena Baroni Niemen, Verena Dellamora, Raffaella Di Bella, Giacomo Dolce, Sandro Gino, Elia Olivato, Davide Petrarchin. Il disegno luci dello spettacolo nonché i video sono stati realizzati da Davide Celoria, gli effetti sonori da Francesca Fiaccola e la consulenza coreografica da Isabel Cortez Nolten; le voci delle proiezioni video sono di Francesca Fiaccola, Alice Monetti e Emanuele Cielo Olmo, la grafica è stata curata da Verena Baroni Niemen, le immagini dello spettacolo effettuate da Marta Fusaro Photography.

Quanti piani ci sono nella realtà? O meglio, quanti ne vediamo? Katagiri, un uomo qualunque, comune, anzi dire comune è anche troppo, imparerà a sue spese che ne esistono molti più di quelli che i suoi occhi sono sempre stati abituati a vedere... Lo scoprirà quando, tornando a casa dopo una grigia e lunga giornata, troverà ad attenderlo Ranocchio, un anfibio di più di due metri che gli chiederà di aiutarlo a salvare Tokyo dalla distruzione. Così si apre uno dei più bei racconti di Murakami, secondo gli Anacoleti. Forse a quella dimensione che va oltre la realtà che vediamo, appartiene ognuno di noi, è solo che non tutti abbiamo la forza e il coraggio di Katagiri di guardare oltre il nostro mondo, la nostra routine, le nostre quotidiane certezze per affrontare le nostre paure e superare i nostri limiti.

Uno spettacolo ricco di immagini, di emozioni che a tratti fanno sorridere, a tratti commuovere, a tratti sembrano farci rispecchiare nelle paure e nelle titubanze dei personaggi, anche in quelle di Ranocchio che, pur essendo un essere che abita al di fuori del mondo che conosciamo, mostra un lato umano nel quale riconoscersi e perdersi. Ma chissà se “distinguere la linea di confine tra il sogno e la realtà” sarà superiore alle forze dello spettatore, e se tornando a casa guarderemo con circospezione chi ci attenderà dietro l'uscio? Ranocchio è esistito davvero, o è stato solo parte di un lungo sogno a occhi aperti...? Vi saprete dare una risposta?

La Biglietteria apre alle ore 20 (intero € 15, ridotto € 12) ma è consigliata la prenotazione tramite https://www.anacoleti.org/prenotazione-spettacoli/ spettacoli@anacoleti.org 3355750907.