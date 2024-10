Vitello bloccato in altura: per recuperarlo serve il Drago 61

Sono stati necessari ripetuti interventi, a causa del maltempo che aveva reso difficili i soccorsi, per effettuare il recupero di un vitello rimasto bloccato e impossibilitato a muoversi in Val Cavaione, sopra Rossa.

Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo e quelle dei volontari di Alagna, con il personale via terra in collaborazione con il reparto volo di Torino, e con i proprietari hanno infatti dovuto attendere che le condizioni meteo consentissero il decollo dell'elicottero per raggiungere la zona in cui si trovava il bovino.

Nel pomeriggio di giovedì con il Drago 61, in collaborazione con il veterinario che ha verificato le condizioni di salute, l'animale è stato imbragato e ed elitrasportato a valle in zona sicura.