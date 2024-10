LB Trino, pari in extremis

PROMOZIONE

Si salva in extremis il Trino acciuffando il pareggio nei minuti finali. Dopo il vantaggio il Castellazzo sfiora il raddoppio colpendo un palo con Di Santo, poi Brugnera sbaglia il rigore del possibile 1-1. l’undici di Yon trova il pari all’86’ con Mercandino. Nel girone A torna alla vittoria la Virtus Vercelli sfruttando un secondo tempo giocato alla perfezione e sfruttando la superiorità numerica per l’espulsione del novarese Boffino. Gli Orizzonti C.A. non fermano la striscia negativa e subiscono il fattore campo a Cossato (2-0).

CASTELLAZZO – LB TRINO 1-1

Trino: Follini, Buscaglia (dal 70 Passannante) Davin, Ndiaye Baggio Miceli, Vergnasco Meo Defilippi (dall’83’ Milano) Mercandino Brugnera Ciraulo (dal 60’ Petrocelli). A disp: Milan, Giolo, Onorato, Visetti, Maffei, Pancallo. All. Yon.

Marcatori: al 18’ Viscomi ©, all’86’ Mercandino (L)

VIRTUS VERCELLI – UNION NOVARA 2-0

Virtus Vercelli: Scrivanti, Cipollone Verbano (dal 65’ Rredhi), Bianchi (dal 65’ Bellinghieri) Benincasa (dall’85’ Mottino) Bertolone, Chiaria (dal 46’ Gulin) Rossi (dal 65’ Nalesso) Ferrari Rognone Tinaglia. A disp: Boniperti, Arlone, Gregoraci, Sanna. All. Ombergozzi.

Marcatori: al 50’ Ferrari (V), al 73’ Gulin (V)

Prossimo turno: LB Trino – Casale, Ornavassese – Virtus Vercelli, Orizzonti C.A. - Juve Domo

1^ CATEGORIA

Dimenticato in fretta il derby con il Cigliano, il Livorno/Bianzè riprende confidenza con la vittoria battendo il Borgolavezzaro (2-1). Chi invece vede sfuggire i 3 punti è la Pro Palazzolo che tuttavia rimedia alla rimonta dello Junior Torrazza (nel recupero), con un doppietta di Napolitano (4-4). Niente da fare per il Cigliano che si arrende al Banchette (2-1), la Crescentinese sconfitta ad Occhieppo dal Valle Elvo (3-1) e il Santhià. I ragazzi di Gigante sono fermati in casa dalla capolista La Vischese (4-1).

LIVORNO/BIANZE’ – BORGOLAVEZZARO 2-1

Livorno/Bianzè: Appendino, Tornari Bellardita, Francinelli Corinaldesi A. Enrico (dall’87’ Farjauoi), Nishchyk Cistaro (dal 66’ Bortone) Panipucci (dal 90 Beretta) Urena Osenga (dal 78’ Fai). A disp: Mhreti, Ubezio, Marco, Toure, Provera. All. Bernabino.

Marcatori: al 45’ Urena (L), al 78’ Osenga (L), all’81’ Fizzotti (B)

Prossimo turno: Cigliano – Crescentinese, Gaglianico – Pro Palazzolo, Trecate – Livorno/Bianzè, Valdilana Biogliese – Santhià