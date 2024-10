Accensione anticipata dei termosifoni: firmata l'ordinanza

Ordinanza del sindaco per l'accensione anticipata dei termosifoni, dopo il brusco abbassamento delle temperature registrato in questi giorni (lunedì Arpa Piemonte ha registrato una minima di 9,6° a Vercelli).

Il provvedimento è stato firmato dal sindaco, Roberto Scheda, nella mattinata di martedì 8 ottobre anche in considerazione del fatto che, nelle prossime 48 ore, non sono infatti da escludere ulteriori ondate di maltempo con temperature minime intorno ai 10-11°.

«Da oggi è dunque possibile attivare gli impianti di riscaldamento per una durata massima di 7 ore al giorno - spiega il primo cittadino -. Dopodiché dal 15 ottobre, e fino al 15 aprile 2025m entrerà in vigore la normale regolamentazione: termosifoni accesi per un massimo di 14 ore al giorno fra le 5 e le 23».