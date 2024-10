Velo Club, Claudio Greguoldo il nuovo presidente

La scorsa settimana si sono svolte all'interno della storica sede di via Mucrone 1 le elezioni per la presidenza e il nuovo consiglio direttivo del Velo Club.

«Un passo necessario da fare dopo la scomparsa del presidentissimo Venio Trebaldi», affermano dalla società. Con una grande e sentita partecipazione dei tesserati è stato votato Claudio Greguoldo, una delle figure più attive da oltre 10 anni e iscritto alla squadra da quasi 20. Ad affiancarlo come vice presidente Luigi Vitali che continuerà a ricoprire anche il ruolo di Direttore Sportivo, e nuovi i consiglieri: Vito Greco, Piero Sanzone e Francesco Silvestri e Domenico Cavallaro. A quest'ultimo anche la delega come responsabile dei percorsi delle manifestazioni, organizzate dalla società, e per le gare del Campionato societario. Greco ricoprirà, invece, anche il ruolo di referente unico per il Biellese e per le randonnée. «A Claudio spetta raccogliere un'eredità pesantissima, al consiglio direttivo e al resto dei compagni il dovere di aiutarlo a non esserne schiacciato».