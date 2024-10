Rices-Borgotino 59-94, prima partita, prima sconfitta

Rices Vercelli – Borgoticino 59-94

Tabellino Rices:

Agoglia 15; Argentieri 11; Paulato 11; Sow 4; D. Skilja 7, Cattaneo 2; Volpe 4, Conte 2; Bellati 1; Maccapani 2; Motta; G. Skilja. Coach Antonio Galdi.

Brutta sconfitta nella prima di campionato per i Rices Vercelli: brutta perché condizionata dall'altrettanto brutta prestazione della squadra vercellese. Una decina di palle perse e regalate (soprattutto dai play che Galdi ha alternato) nei momenti topici della partita (quando si poteva ipotizzare una rimonta) hanno condizionato pesantemente il risultato.

Poche lui e tante ombre, nella prestazione della squadra di Galdi.

Tra le poche luci segnalaliamo la prestazione di Paulato, quella del neo acquisto Argentieri e, tutto sommato, il buon esordio del diciassettenne Bellati.

Tra le ombre la prestazione del play Agoglia, che nel terzo quarto è stato bravo nel ruolo di realizzatore, quando i Rices hanno tentato la rimonta, ma che ha patito troppo la marcatura asfissiante degli avversari.

Piuttosto in crisi anche i “lunghi”, Sow e Cattaneo.

La squadra di Galdi ha comunque retto il confronto nel primo quarto (17 a 24), è crollata nel secondo (10 a 23), ha tentato la rimonta, portandosi a -13, nel terzo (20 a 18), ma nel quarto (12 a 29) ha rinunciato a giocare cedendo il passo agli avversari: una squadra, il Borgoticino, attrezzata e proiettata verso le zone alte della classifica. Per i Rices, invece, si preannuncia un campionato di sofferenze. Con qualche errore in meno (evitabile) e con la stessa determinazione che si è vista nel primo e soprattutto nel terzo quarto, però, qualche soddisfazione non dovrebbe mancare.